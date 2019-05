Il ministro Salvini: «Intervenire subito» Il prefetto: «Colpa di una banda albanese»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RICHIAMOPORDENONE «Pordenone è una delle cinque province italiane dove i reati non calano. Ho chiesto approfondimenti e monitoraggi costanti: sono sicuro che, collaborando con gli amministratori locali, riusciremo a invertire le tendenze». Sono le parole - monito del ministro Matteo Salvini il quale, in una nota, commenta i dati sui reati del Viminale. «Vogliamo fare sempre di più e meglio, i numeri sono rassicuranti ma non ci accontentiamo - ha affermato Salvini -. Abbiamo segnalato agli amministratori locali nuovi strumenti, in...