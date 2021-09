Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CORSA AL MUNICIPIOPORDENONE Dai fondi del Pnrr, quasi due miliardi di euro per il rilancio delle strutture turistiche. A illustrare la misura è stato il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, uno dei big che in questi giorni di campagna elettorale stanno approdando in città, nel suo tour che ha toccato diverse tappe in Friuli Venezia Giulia, accompagnato dal sottosegretario alla Transizione ecologica Vannia Gava e dal coordinatore...