IL MERCATO

PORDENONE Prove di ripartenza in centro. La mattinata del sabato ha visto un aumento dell'affluenza in città, e se il numero degli accessi all'area del mercato è stato decisamente superiore a quello di tre giorni prima, la differenza si è vista anche all'esterno. Più gente e file davanti ai negozi aperti, ma con un buon rispetto delle norme anti-contagio. Mercoledì al mercato c'era stato un afflusso di 1.500 persone spiega l'assessore al Commercio e alla Sicurezza Emanuele Loperfido ; oggi (ieri per chi legge) 2.500, con avventori e operatori sempre disciplinati e rispettosi delle regole. Il tutto sempre sotto la vigilanza attenta della Polizia locale e dei volontari temporanei di Protezione civile i quali, oltre a fornire guanti e mascherina, monitoravano e controllavano i varchi di ingresso e uscita. La capienza dell'area transennata di piazza XX Settembre nella quale sono state sistemate le bancarelle è stata infatti calcolata in 175 persone, per poter garantire il rispetto del distanziamento obbligatorio, e i volontari regolano accessi e uscite in modo da assicurare che il numero di persone non superi la soglia consentita.

GLI ACCESSI

All'interno, paletti e catenelle per mantenere le distanze anche rispetto ai banchi e code ordinate e distanziate. Ma se nell'area del mercato gli ingressi sono contingentati e il distanziamento garantito, l'afflusso di gente ha riguardato anche le altre zone del centro, da piazzetta Cavour ai due corsi e a viale Cossetti: file ordinate davanti ai (pochi) negozi aperti e soprattutto a bar e gelaterie, riaperte con le nuove regole che vietano di consumare i prodotti all'interno e nelle vicinanze dell'attività, consentendone solamente l'asporto. L'afflusso di persone generato dal mercato commenta ancora l'assessore , in un contesto comunque di restrizioni da Covid-19, fa percepire la volontà della cittadinanza di tornare a ritmi e stili di vita normali. A tutti chiediamo comunque senso di responsabilità e rispetto delle regole, in modo tale che facendolo si potrà consentire a tutti di poter ripartire e riavviare la propria attività commerciali.

NUOVI ARRIVI

A proposito di riavvii, dalla settimana prossima potranno essere presenti al mercato anche ambulanti del settore floro-vivaistico e dell'abbigliamento per bambini. Nel frattempo, venerdì scorso, rispettivamente al mattino e al pomeriggio, sono ripartiti anche due dei mercati di quartiere, quello del Sacro Cuore e quello di Villanova, mentre per motivi organizzativi e di sicurezza legati appunto alle misure anti-Covid-19 quello di Torre riprenderà giovedì 14, in questo caso al mattino. Per ora, la formula del mercato resta invariata: un'area perimetrata con un unico accesso a un'unica uscita. Ma in vista dell'aumento del numero di bancarelle la Fiva, l'associazione di categoria dei commercianti ambulanti, guarda a una soluzione diversa, già sperimentata a San Vito al Tagliamento, a Roveredo e a Ligugnana e proposta in Regione. Niente più area chiusa, che comporta una drastica riduzione dei clienti e un disagio anche per le attività commerciali in sede fissa presenti nelle piazze, ma operatori del mercato trasformati in negozianti al dettaglio a cielo aperto, che compongono a loro volta dei veri e propri centri commerciali mobili. Più concretamente, la proposta prevede paletti con catenelle in plastica (già utilizzati da qualcuno anche nel mercato di ieri) o paletti segnapercorso con nastro per una cordonatura perimetrale che impedisca l'ingresso da dietro il banco e poi soluzioni per garantire la distanza dal banco, un'entrata con prodotti igienizzanti a disposizione e un'uscita con cestino per gettare i guanti e cartelli per richiamare le misure di prevenzione.

Lara Zani

