CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL MERCATOPORDENONE Contrariamente a quanto accade nel resto del Friuli, dove secondo le rilevazioni di immobiliare.it (l'agenzia che opera in tutta Italia) i prezzi delle abitazioni in vendita sono lievitati nell'arco dei primi tre mesi dell'anno, a Pordenone si è registrata invece una flessione, leggera è vero, ma che va a sommarsi al calo consistente registrato negli ultimi anni, che ha raggiunto quota -35% se non addirittura a -40%. Per contro, invece, ma il mercato ultimamente riserva diverse sorprese, stanno crescendo le domande di...