Il maltempo manda in tilt trenta telecamere

SICUREZZAPORDENONE Maltempo e lavori in corso hanno mandato in tilt una parte del sistema di videosorveglianza comunale. Una trentina i dispositivi che, sino all'intervento del servizio di assistenza, non hanno registrato alcuna immagine. Questo avrebbe potuto costituire un problema serio qualora fosse stato necessario acquisire, ai fini investigativi, i filmati del sistema di videosorveglianza stesso. «Non tutti i mali vengono per nuocere l'assessore Emanuele Loperfido cerca di vedere il rovescio della medaglia anche perché, se da un lato...