IL LUTTO

PORDENONE Se n'è andato per sempre mercoledì notte dopo il ricovero al Santa Maria degli Angeli per un malore che lo aveva colpito nella mattinata. Giovanni Battista Durat, 78 anni, avvocato, era molto conosciuto nella sua città dove era nato e dove viveva. Ogni mattina lo si vedeva con il figlio Francesco, che assieme alla sorella Lisa ha seguito le stesse orme professionali, a bere un caffè seduto in uno dei bar di corso Vittorio. Sempre disponibile, sorridente e pronto a scambiare due chiacchiere. Un uomo di altri tempi che salutava con una sorta di piccolo inchino se davanti aveva una donna. Accortezze di un tempo che non c'è quasi più. Giovanni Battista Durat era un pordenonese doc, come la sua famiglia; sposato con Laura che aveva conosciuto a Ferrara ai tempi dell'Università, nella sua lunga carriera è stato anche presidente dell'Ordine degli avvocati dal 1996 al 2001, e si è occupato sia di diritto penale che di diritto civile.

IL RICORDO

A raccontare il papà è Francesco. «Aveva iniziato nello studio dell'avvocato Luciano Callegaro, poi si era trasferito con l'avvocato Roberto Casucci in piazzetta del Cristo, dove è rimasto con me e mia sorella. Ci teneva alla difesa e aveva uno spirito battagliero e combattivo. Ma era sempre molto severo con se stesso». Amico dei colleghi Antonio Rosso e Alberto Cassini, aveva condiviso la sua passione per il mare e la nautica con quello che era l'amico di sempre, l'onorevole Gastone Parigi. «Lignano, Caorle, San Giorgio di Nogaro - prosegue Francesco Durat -, negli anni aveva attraccato la barca in porti diversi, sempre nella sua terra».

IL SALUTO DELL'ORDINE

«Giovanni Battista Durat rimarrà una figura di riferimento per tutto il Foro - la nota del presidente dell'Ordine forense Alberto Rumiel -: un avvocato dotato di indiscusso spessore professionale, di rara arguzia e di spiccata personalità. Alla moglie ed ai figli - i colleghi Lisa e Francesco - le più sentite condoglianze da parte di tutta l'Avvocatura pordenonese».

