L'INCHIESTA

PORDENONE Eroina, tanta, che veniva venduta in provincia di Pordenone a insospettabili, tra di loro un operatore della sanità e diversi giovani. E poco importa se c'era il lockdown: gli spacciatori, incuranti dei divieti di spostamento, andavano quotidianamente a Mestre per rifornirsi dai loro pusher di fiducia e, rientrati a casa, avevano già i clienti ad aspettarli. Pronti a pagare l'eroina per iniettarsela subito in vena. Come accadeva negli anni Ottanta l'eroina trova spazio anche tra i più giovani e con essa torna il buco con tutti i rischi che ne conseguono. I venditori di droga sono finiti in carcere o agli arresti domiciliari, mentre almeno 18 assuntori saranno segnalati al prefetto.

OPERAZIONE PIAZZA GRANDE

Un traffico che è stato interrotto dalla Guardia di finanza di Pordenone al comando del colonnello Stefano Commentucci, coordinata dalla Procura cittadina. Al termine di lunghe e articolate indagini sono state eseguite cinque ordinanze di custodia cautelare nei confronti di quattro italiani e un tunisino, coinvolti a vario titolo nello spaccio di eroina. In carcere sono finiti Giorgio Dalla 40 anni, Samantha Geretto 36 anni di Pordenone e il tunisino Bassem Degachi, 36 anni residente a Venezia. Domiciliari con braccialetto elettronico, invece, per la coppia Luana Sacilotto e Giovanni Boer, entrambi cinquantenni di Cordenons. Altri due tunisini sono stati denunciati: si tratta di Ahamed Degachi 26 anni domiciliato a Padova e di Mounir Mbarki, 28 anni residente a Padova. Devono tutti rispondere di detenzione al fine di spaccio di eroina.

LE INDAGINI

Tutto è partito dall'arresto di un ragazzo (che qualche giorno fa ha patteggiato 2 anni e 6 mesi perché vendeva droga) che assieme alla compagna spacciava eroina, anche a minorenni, nel suo monolocale a Pordenone.

Da qui si sono dipanate le indagini che hanno portato alla scoperta di una rete di spaccio importante. I quattro italiani andavano quotidianamente, uno solo per volta, a rifornirsi di eroina a Mestre, da spacciatori tunisini che erano chiamati Ciccio (Bassem Degachi), interista (Mounir Mbarki), sempre disponibili a reperire la quantità di droga richiesta anche con un preavviso minimo. Lo spaccio era la loro unica fonte di sostentamento poiché Dalla, Geretto, Sacilotto e Boer non avevano altre entrate che quelle derivanti dalla vendita di eroina.

Durante le indagini sono stati fermati anche dalla polizia locale di Venezia che, su indicazione della Guardia di finanza di Pordenone, li ha perquisiti e di volta in volta ha sequestrato la droga che avevano appena acquistato. Perquisizioni e conseguenti sequestri nel corso delle indagini sono stati effettuati anche nelle abitazioni degli arrestati, nelle auto con le quali si recavano a Mestre (una volta è stata trovata dell'eroina nascosta nel meccanismo delle cinture di sicurezza) e nelle stazioni ferroviarie.

500 CESSIONI E LA CHIESA

In totale gli investigatori sono riusciti ad accertare oltre 500 episodi di spaccio e la vendita di 3 chili di eroina ceduta a insospettabili come pure a noti tossicodipendenti. Tutte le cessioni avvenivano previo telefonate in codice vicino alle case degli spacciatori. In un caso, come risulta dalle indagini, il 10 aprile scorso Samantha Geretto aveva contattato il suo venditore mestrino e gli aveva dato appuntamento nel tardo pomeriggio nella chiesa Parrocchiale Santa Maria Immacolata di Lourdes a Mestre. Acquisti e vendite che non si sono fermati nemmeno durante la pandemia: anche quando l'Italia era chiusa in casa, infatti, gli spacciatori erano in grado di rifornirsi di eroina sul mercato di Mestre per accontentare le richieste dei pordenonesi che aspettavano solo di bucarsi.

Susanna Salvador

