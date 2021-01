IL CASO

PORDENONE «Il Comune di Pordenone e la Regione intensifichino la loro iniziativa contro l'inquinamento che, nonostante il lockdown, nel 2020 è aumentato»: a chiederlo è il consigliere del Pd Nicola Conficoni, che ricorda come lo scorso anno nel capoluogo le polveri sottili abbiano superato il valore limite giornaliero di 50 microgrammi per metro cubo ben 38 volte, contro i 35 consentiti dalla norma. Nel 2018, invece, gli sforamenti erano stati 24 e nel 2017 solo 13. «Paga di condizioni meteo favorevoli alla dispersione dello smog - sottolinea -, l'amministrazione comunale non lo ha contrastato con la necessaria determinazione. I nuovi Comuni che hanno aderito al piano per il contenimento degli episodi acuti nell'area pordenonese, infatti, sono stati molto pochi, né il sindaco Alessandro Ciriani ha dato seguito all'impegno di istituire alcune domeniche ecologiche».

E confronta l'operato delle amministrazioni su alcuni punti: «Prima di estendere le aree pedonali e a traffico limitato, il centrosinistra ha creato duemila nuovi posi auto nei multipiano, introdotto la linea rossa ed esteso la rete ciclabile. La giunta Ciriani, invece, ha ridotto i parcheggi senza spingere adeguatamente forme di mobilità alternative così la città risulta più congestionata anche per i troppi cantieri aperti». Quanto ad Atap, «è stata spolpata anche per alimentare la spesa corrente, ma già nel 2019 i passeggeri degli autobus urbani sono diminuiti anche perché il servizio non è stato ulteriormente migliorato e solo grazie a un contributo statale verranno acquistati alcuni bus ecologici. Negli ultimi anni - aggiunge Conficoni - sono state realizzate diverse piste ciclabili programmate dalla precedente amministrazione (via Cappuccini, Mazzini, Canaletto, Mantegna, Martiri Concordiesi, collegamento tra il parco San Valentino e la zona archeologica di Torre attraverso il parco del Seminario) e si stanno meritoriamente spendendo i 4 milioni ottenuti per la riqualificazione di via Piave e via San Valentino. In viale Dante, però, il percorso dedicato ai velocipedi è stato eliminato e lo stesso non è escluso possa succedere in viale Marconi, invertendo quanto accaduto in viale Martelli, viale Cossetti, via Damiani e via Santa Caterina dove il centrosinistra ha tolto le auto per ricavare piste ciclabili». Infine, «in attesa dell'appalto calore, nessun nuovo pannello solare è stato installato sugli edifici di proprietà comunale, né si è inteso incentivare la sostituzione delle caldaie più inquinanti negli ambiti privati. In questo un aiuto potrebbe arrivare dalla Regione».

