PORDENONE Timida, ma si vede una ripresa. Il settore dei matrimoni è stato tra i più colpiti dall'emergenza sanitaria di primavera, con un riverbero che è arrivato anche a toccare la classica stagione delle nozze, che si concentra soprattutto all'inizio dell'estate. Decine, i riti saltati e rinviati al prossimo anno. Ma nelle ultime settimane si avverte che qualcosa sta cambiando. Il caso è quello di Pordenone, dove all'ufficio dello stato civile sono tornate ad arrivare le pubblicazioni di matrimonio. Dieci, ad esempio, quelle messe all'albo solo nell'ultima settimana, da lunedì a lunedì. Non si tratta solo di chi era stato costretto ad attendere durante il lockdown, ma anche di coppie che hanno deciso di sfidare il 2020 e di organizzare un matrimonio certamente diverso, ma comunque possibile dopo l'allentamento delle misure di sicurezza che sino a poco tempo fa impedivano di fatto di allestire rinfreschi e di festeggiare come si deve il giorno più importante della vita di coppia.

È il caso ad esempio di Giulia, 25enne dell'hinterland pordenonese che aveva deciso di sposarsi con il suo compagno prima che esplodessero i contagi. «Siamo rimasti in dubbio sino a poco tempo fa - racconta -, poi però abbiamo scelto di confermare la data del matrimonio». Appuntamento confermato, quindi, dal momento che ora la situazione è migliore e le cerimonie nuovamente possibili.

Ma come sono, oggi, i matrimoni ai tempi del Covid? Naturalmente non può essere tutto come prima. Nell'attesa che la pandemia conceda il ritorno alla piena normalità, una coppia che vuole sposarsi senza rinunciare ad invitare amici e parenti deve sobbarcarsi una serie di impegni extra. Le regole, infatti, impongono di evitare gli assembramenti e di svolgere soprattutto il post-messa in piena sicurezza. Nel dettaglio, le mascherine devono essere portate anche durante il ricevimento, ad esempio se in un luogo al chiuso ci si alza dal proprio tavolo. Sia all'interno che all'esterno deve essere rispettato il distanziamento di almeno un metro tra le persone, cosa che limita il numero degli invitati, dal momento che ogni tavolo può ospitare meno commensali. C'è poi da affrontare il capitolo legato al ballo, una componente fondamentale di ogni festa di matrimonio: in quel caso valgono le regole applicate alle discoteche, quindi distanze di due metri tra non conviventi. Ma passata la paura, la voglia di sposarsi è tornata. Pandemia o non pandemia.

