PORDENONE «Giù le mani dalle sponde del Noncello». Mentre fanno discutere le scelte dell'amministrazione Ciriani in materia ambientale, il consigliere del Partito democratico Nicola Conficoni rispolvera con timore un altro dei progetti della giunta, quello degli approdi sul Noncello, collegati da un battello elettrico. Il piano è stato presentato un anno fa ed è in uno studio dell'architetto Alessio Princic che realizza l'ipotesi di un Noncello come fiume urbano navigabile con quattro approdi - all'altezza dell'imbarcadero, della Fiera, dell'ex dogana e dell'idrovora di Vallenoncello - dotati di una piattaforma e poi pergole, negozi e camere d'albero sull'acqua. E, a collegarle, un battello elettrico con una portata massima di 90 persone, destinato a fare servizio di trasporto pubblico locale ma che può anche ospitare eventi e catering. Nelle quattro stazioni sono previsti altrettanti elementi-base: la piattaforma, una pergola, uno spazio per un punto vendita da adibire a negozio del territorio e una camera d'albergo sull'acqua. Quanto al battello, l'ipotesi parlava di un mezzo elettrico a emissioni zero, della lunghezza di 17 metri e della larghezza di 4,20, in grado di viaggiare a una velocità massima di 11 nodi e di trasportare fino a 90 passeggeri, utilizzabile per un servizio di trasporto con 36 corse al giorno fra le 8 e le 18, ma che può anche essere attrezzato per ospitare eventi. Un progetto che per ora è solamente sulla carta, visto che richiederebbe investimenti per circa tredici milioni di euro, da recuperare - questa l'intenzione espressa all'epoca dal sindaco Alessandro Ciriani - pescando fra fondi europei, fondi ministeriali, fondi della Regione e risorse del Comune, oltre che dai privati. Ma che nondimeno preoccupa il consigliere di opposizione: «Cemento nei parchi, viali senza alberi...vista la considerazione che la giunta comunale ha del patrimonio di acqua e di verde che impreziosisce Pordenone, il progetto concepito per rivalutare il Noncello più che un sogno appare un incubo. Le sponde verdi in centro città rendono unico il nostro fiume. Valorizziamolo in modo sostenibile favorendone la navigazione a basso impatto e realizzando la pista Noncello-mare, ma non sfiguriamolo».

