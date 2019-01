IL GIORNO DOPO PORDENONE «Noi abitanti di via Palladio non pensiamo che

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL GIORNO DOPOPORDENONE «Noi abitanti di via Palladio non pensiamo che Napoli sia sporca. Anzi, preferiamo concentrarci su quello che vediamo con i nostri occhi ogni giorno». E puntuali, nella via che per alcune ore è diventata famosa in tutta Italia per i cartelli razzisti contro i napoletani, sono tornati i rifiuti. Non i cartelli, perché quelli sono stati definitivamente rimossi da Gea e vista la risonanza mediatica c'è da giurare che non torneranno. Ma i rifiuti sì, sono tornati già ieri mattina: un intero mobile in legno,...