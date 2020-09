Il gattile comunale è pronto, ora si attende soltanto la data della sua inaugurazione. A dare la notizia è l'assessore Stefania Boltin, che sta portando avanti dei tavoli tecnici con l'Azienda sanitaria affinché sia proprio l'Asfo a gestire almeno il secondo lotto della struttura di via Bassa del Cuc, dove sono stati realizzati gli ambulatori. Il gattile è destinato ad ospitare l'ambulatorio veterinario organizzato in due locali, un ufficio amministrativo, lo spogliatoio e i servizi igienici. C'è anche lo spazio per tre stanze per la degenza dei felini, una per quelli infetti e una per la preparazione del cibo. «Ormai spiega Boltin i lavori sono terminati e siamo prossimi ad aprire a una struttura tanto attesa. In questo modo, mi auguro, andremo a risolvere alcuni dei tanti problemi che riguardano i felini». Il complesso è costituito da due edifici attigui. I due fabbricati sono collegati da un percorso coperto ed entrambi hanno l'accesso indipendente. Presenti anche delle rampe che consentiranno di accedere alle strutture anche alle persone con ridotta e impedita capacità motoria e spazi per il parcheggio. L'area, che si trova al confine con Cordenons, era stata liberata da alcune strutture fatiscenti, pulita e risanata da volontari del 31. Fighter Wing della base di Aviano. Gruppi di militari e personale ausiliario della base avevano lavorato per rendere la struttura idonea ad ospitare questo servizio. «Il progetto del gattile sostiene Boltin era fermo dal 2011. È stata questa amministrazione a prendere in mano la situazione e a stanziare le risorse necessarie perché l'iter, finalmente, possa essere completato. Sulla carta, ora che il cantiere è stato ultimato, dovrebbe avvenire la firma della convenzione tra il Comune e l'Asfo per la gestione». C'è stato anche l'interessamento di privati. Al suo interno troveranno spazio alcuni ambulatori dove opererà personale veterinario. «La struttura garantisce Boltin accoglierà i gatti feriti trovati sul territorio che, una volta curati, potranno essere restituiti, se provvisti di microchip, ai proprietari. Potranno essere accolti, per un periodo di tempo limitato, anche i felini appena sterilizzati che, una volta subito l'intervento, mi riferisco soprattutto alle femmine, non dovrebbero essere subito rimessi in libertà».

