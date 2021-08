Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL BOLLETTINOPORDENONE Il Friuli Venezia Giulia non è ancora arrivato al picco dell'ondata estiva di contagi. Si intravede un certo rallentamento nella crescita progressiva dei casi, ma il fatto di essere partiti in ritardo rispetto ad altre regioni, fa sì che la tendenza sia ancora attiva e in corso. Lo testimonia ad esempio il bollettino di ieri, che ha visto un netto rialzo dei nuovi casi sulle 24 ore. Nel dettaglio, sono stati contati...