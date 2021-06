Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Il Friuli Venezia Giulia, a braccetto con il Veneto, ha la più bassa percentuale di tamponi positivi in relazione ai test effettuati sul territorio sui sette giorni. Lo certificano le analisi dei dati settimanali. Solo lo 0,6 per cento degli esami ha dato esito positivo, la stessa percentuale fatta segnare dal Veneto. La percentuale più alta, invece, è quella della Calabria, con il 4,8 per cento dei test che risultano ancora positivi al...