IL FUTURO

PORDENONE «Insieme al consigliere regionale Alessandro Basso sto lavorando per portare a Pordenone il corso di laurea magistrale (non solo triennale) in Scienze Infermieristiche». L'annuncio l'ha dato ieri il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani. «Si tratta di una partita condivisa da tutta la politica e, per noi, cruciale per formare personale di cui c'è estremo bisogno. Per questa ragione abbiamo già sentito, e la incontreremo nelle prossime settimane, l'assessore regionale Alessia Rosolen che si è sempre dimostrata sensibile alle nostre richieste. Analogamente, incontreremo i rettori delle Università di Udine e Trieste per iniziare a tracciare il percorso. La nostra idea è di rafforzare l'appetibilità del corso offrendo agli iscritti un prestito d'onore per sostenere i costi di iscrizione da restituire una volta inseriti nel mondo del lavoro».

I PROFESSIONISTI

«La partenza ad ottobre della laurea magistrale in infermieristica e ostetricia in regione è una grande opportunità per i tanti infermieri della nostra regione e un riconoscimento per tutto il grande lavoro che hanno svolto e stanno svolgendo durante la pandemia da Covid - ha detto il presidente dell'Ordine, Luciano Clarizia-. Fa immenso piacere vedere che tanti rappresentanti delle forze politiche pordenonesi abbiano accolto il mio appello affinché anche la sede del corso di laurea in infermieristica di Pordenone, possa partecipare attivamente all'organizzazione e gestione del corso di laurea magistrale. La trasversalità che va da Fratelli d'Italia, passando per Italia Viva, a Pordenone 1291 e al Pd, finalmente dimostra come le buone proposte per il nostro territorio non hanno avere un colore politico, ma evidenziare l'unione su un progetto che porterà solo vantaggi all'area pordenonese. Non dimentichiamo che Pordenone è un'area di confine con il Veneto, regione che tanto sta investendo sulla sanità, sulla formazione e sulla professione infermieristica, giocando un ruolo di attrazione verso i nostri professionisti che spesso si trasferiscono. Per mantenere un ruolo strategico della nostra sanità bisogna assolutamente mantenere eccellenti livelli formativi nel nostro territorio».

