PORDENONE A vederla sembra un'enorme incubatrice. Invece è una barella ad alto biocontenimento della quale, da dieci giorni a questa parte, l'Azienda sanitaria del Friuli Occidentale può usufruire grazie all'investimento di Arkesis, l'azienda di Azzano Decimo che, in appalto, offre all'Asfo servizi di trasporto e soccorso con ambulanza. Uno di quei mezzi è stato adibito esclusivamente al trasporto dei malati di Covid-19, ma non solo. In base alle necessità potrebbe accogliere anche le persone che hanno contratto meningite e tubercolosi, tanto per citare due tra le infezioni più pericolose e contagiose.

«Se non siamo gli unici in Regione ad esserci dotati di questo tipo di barella si compiace Fulvio Mazzoli, coordinatore del personale di Arkesis siamo stati comunque tra i primi. Siamo un'azienda e come tale ragioniamo, investendo anche in un periodo particolarmente difficile come quello che stiamo attraversando. Viviamo di appalti e da dieci anni prestiamo servizio per conto dell'Azienda sanitaria del Friuli Occidentale, ai cui vertici, nei giorni scorsi, abbiamo presentato la barella di biocontenimento. E' a loro completa disposizione, che ne facciano l'uso che più ritengono opportuno. Si tratta di un dispositivo particolarmente costoso, prodotto da un'azienda di Ferrara, ma altrettanto indispensabile». Questa tipologia di barella è per dimensioni simile a quelle standard. Ha in più uno spazio sovrapposto, che serve per realizzare un'area ed un'atmosfera di contenimento a garanzia della protezione degli operatori nei confronti dell'esposizione ad agenti potenzialmente infettivi. «Stiamo parlando di una barella il cui ambiente spiega Mazzoli è pressione è negativa. Mentre un macchinario pompa all'interno aria purificata da un filtro, un altro filtro purifica quella in uscita trattenendo tutte le particelle. A maggior ragione quelle virali. L'operatore sanitario può assistere il paziente dall'esterno dell'involucro in pvc attraverso la presenza di maniche laterali, che permettono loro qualsiasi manovra terapeutica».

Nella lotta al Covid-19, la barella ad alto biocontenimento non è stata ancora utilizzata. Potrebbe tuttavia tornare utile nella fase 2, quando, probabilmente ad inizio maggio, ci sarà la progressiva riapertura di aziende ed attività. «Quando - chiarisce Mazzoli - le persone torneranno ad uscire, tornando gradualmente alla normalità. Infatti quei dispositivi, solitamente, vengono impiegati all'inizio di un'epidemia. Hanno senso in un ambiente vergine, che rischia però di contaminarsi. Ecco perché dico che quella di cui è in possesso Arkesis potrà essere fondamentale tra qualche tempo, per mettere al riparo il nostro territorio da possibili ricadute. Ma è stata anche concepita per trasportare persone che hanno contratto altre patologie infettive gravi come, per esempio, meningite e morbillo. L'ideale sarebbe comunque impiegarla per lunghi spostamenti». Sempre sul fronte coronavirus, l'azienda di Azzano Decimo, che conta una settantina tra autisti soccorritori, soccorritori ed amministrativi e che ha a disposizione una ventina di mezzi di soccorso, si sta organizzando per effettuare il servizio di screening e rilevazione della temperatura corporea nelle aziende che prossimamente riprenderanno l'attività produttiva. «All'inizio dell'emergenza sanitaria sdrammatizza la situazione Mazzoli eravamo un po' i monatti (manzoniani) della situazione. Abbiamo immediatamente messo a disposizione dell'Asfo mezzi e uomini, da impiegare esclusivamente nel trasporto delle persone affette da Covid-19. Devo dire, anche con un pizzico di orgoglio, che siamo stati all'altezza del dovere anche se, purtroppo, è stato difficile recuperare i dispositivi di protezione individuale». Il peggio, almeno per adesso, sempre essere passato.

