IL FUTURO CASARSA I 3.300 soci di Credima, la società di mutuo soccorso

IL FUTUROCASARSA I 3.300 soci di Credima, la società di mutuo soccorso di Friulovest Banca, hanno eletto ieri il nuovo direttivo che resterà in carica per tre anni. L'assemblea è iniziata con un minuto di raccoglimento per la recente scomparsa del presidente uscente Vinicio Milan. Al termine della giornata dedicata alla prevenzione - numerosi i controlli gratuiti per i soci - e all'approvazione del consuntivo, con crescita record della compagine sociale e dei rimborsi garantiti alle famiglie, si è passati, coordinati dal vice presidente...