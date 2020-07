IL FURTO

ROVEREDO Tre giovani, tra i quali anche una ragazza minorenne, sono stati sorpresi la scorsa notte in un'abitazione di via Cavallotti al cui interno in quel momento non c'era nessuno. Il terzetto è stato trovato con le mani nel sacco, mentre cercava di rubare, da una pattuglia dell'Aliquota Radiomobile di Sacile che è riuscita a bloccarli. Da quanto appreso ad avvisare i carabinieri di strani movimenti all'interno dell'abitazione intorno alle due di notte sarebbero stati i vicini di casa. Un episodio che fa scalpore soprattutto per la giovane età dei protagonisti, due dei quali diciottenni sono stati arrestati, ma poi rimessi in libertà visto che non hanno precedenti. Una ragazzata, forse, che comunque costerà cara ai tre giovanissimi.

L'appello delle forze dell'ordine è di non lasciare oggetti di valore o soldi in casa, soprattutto in luoghi facilmente accessibili, di chiudere bene porte e finestre anche se ci si allontana per un breve periodo, come pure se ci si trova in casa. Se l'abitazione è dotata di sistema d'allarme, di azionarlo sempre ogniqualvolta si esce, come pure di aiutarsi tra vicini, tenendo sotto controllo la zona e segnalando la presenza di persone sospette alle forze dell'ordine. Se si va in vacanza, si consiglia di lasciare qualche luce accesa e, soprattutto, di portare in un altro luogo tutti quegli oggetti che potrebbero attirare l'attenzione dei ladri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

