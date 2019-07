CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FIUMEPORDENONE Dopo un'attesa snervante, lunedì 5 agosto - questo qualora il ruolino di marcia dovesse essere rispettato - cominceranno i lavori di manutenzione sul fiume Noncello. Un intervento necessario per rimuovere i numerosi alberi che caduti già lo scorso ottobre quando il fiume, dopo essersi paurosamente ingrossato, era tracimato in più punti della città. Il maltempo di questi giorni, ha fatto il resto. Il vento ha abbattuto altre piante che sono cadute nell'acqua. Non è tutto. Se da un lato in questa maniera viene impedita la...