IL FENOMENOPORDENONE Spopolano i mercati di quartiere. Dopo la positiva esperienza testata a Torre e al Sacro Cuore, l'amministrazione Ciriani intende estenderla ad altri due rioni: Villanova e Cappuccini. Non solo: c'è la volontà di portare le bancarelle anche a Vallenoncello e, come se non bastasse, un pomeriggio alla settimana al Sacro Cuore dove il mercato è già presente il venerdì mattina.«Iniziative tiene a precisare l'assessore Emanuele Loperfido che all'amministrazione costano praticamente nulla, ma che contribuiscono a dare...