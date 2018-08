CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FENOMENOPORDENONE L'evidenza non si può negare, infatti neanche gli amministratori che della lotta anti-degrado hanno fatto la loro bandiera di mandato hanno potuto affermare il contrario. Allargando le braccia sono stati costretti ad ammettere che in città sono tornati gli accattoni, e anche in gran numero. Si appostano agli angoli delle strade, assediano corso Vittorio Emanuele così come corso Garibaldi, spuntano soprattutto nelle giornate di mercato (il mercoledì e il sabato) e chiedono la carità ai passanti. A volte, e secondo la...