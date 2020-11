IL FATIDICO SÍ

PORDENONE Beatrice e Davide hanno pronunciato il fatidico sì. Ieri mattina, nel duomo di San Marco, sono diventati marito e moglie, ma hanno rischiato di dover continuare a rincorrere, a causa delle restrizioni imposte dall'emergenza da Covid-19, un sogno iniziato due anni fa. Ovvero, quando Beatrice Della Torre e Davide Busolin hanno deciso di sposarsi. Nessuno dei due, però, avrebbe mai pensato che il cammino verso l'altare sarebbe stato una corsa a ostacoli. Tra carte, burocrazia, rinvii, Dpcm e, soprattutto, un nemico invisibile che qualche ora di sonno gliel'ha fatta perdere: il Coronavirus. La pandemia ha messo la loro pazienza, così come quella dei loro familiari, a dura prova.

IL RACCONTO

«È stata un'esperienza devastante per tutti - ha confessato Beatrice ai microfoni di Telepordenone - che non auguro a nessuno. Non è stato facile reggere la pressione soprattutto a livello emotivo». Ieri mattina i due sposi hanno potuto tirare un sospiro di sollievo quando, davanti all'altare, hanno pronunciato le loro promesse di matrimonio e si sono scambiati le fedi. La fine di un incubo, verrebbe da dire, e l'inizio di una nuova vita. Insieme.

I RINVII

Inizialmente si sarebbero dovuti sposare il primo agosto. «C'era però stato il lockdown di due mesi e mezzo ricorda Beatrice e, pertanto, era stato impossibile arrivare in tempo con i preparativi. A quel punto abbiamo deciso di rinviare tutto a dicembre, sperando che il Covid allentasse la morsa. Quando invece ci siamo resi conto che i contagi crescevano a vista d'occhio e c'era il sentore che il Governo sarebbe stato prossimo a intervenire con nuove misure restrittive, non ci abbiamo pensato due volte. Abbiamo scelto il giorno per convolare a nozze: il 21 novembre». Una data definitiva, ma fino alla fine Beatrice e Davide sono rimasti con qualche incertezza. E pure con qualche rammarico. Il primo? Sicuramente il fatto non poter festeggiare l'evento in compagnia di parenti e amici. E poi di non poter partire per il viaggio di nozze, viste le misure stringenti che Governo e Regione hanno messo in campo per contenere la seconda ondata del virus. Beatrice, tuttavia, la prende con un po' di filosofia: «Per festeggiare c'è tempo sorride e magari, chissà, avremo tutto il tempo e il modo per organizzare un qualcosa di originale. Quello che ci premeva di più era la cerimonia in chiesa». I novelli sposi, infatti, non potevano più aspettare e rimandare ancora le nozze. I tempi, infatti, si sarebbero ulteriormente allungati con il rischio di mettere ancora più a dura prova la tenuta dei loro nervi. «Non potevamo più rimandare sottolinea Beatrice perché ormai avevano deciso di percorrere insieme la stessa strada e tutti i documenti erano stati fatti. Rinviare ancora, a questo punto, sarebbe stato impossibile».

LE AUTOCERTIFICAZIONI

La coppia, in questi mesi, ha passato giornate intere ad anticipare, a spostare date e a contattare gli invitati. Alcuni dei quali sono stati avvertiti all'ultimo momento via sms. Ma ieri, con tanto di autocertificazione in mano, non hanno fatto mancare presenza e calore. Tutti eleganti, ma con la mascherina indossata, sia all'esterno che all'interno della chiesa. Dopo la cerimonia gli sposi sono stati raggiunti, all'uscita dal Duomo, da una pioggia di chicchi di riso. Il pranzo di nozze? Rigorosamente a casa e con una cerchia ristretta di invitati: genitori e fratelli. Non una persona in più. Il matrimonio ai tempi del Covid-19 è anche questo. Tra sobrietà e rispetto delle regole. Per i festeggiamenti, quelli veri, ci sarà tempo. L'augurio, quando sarà finita l'epidemia, è che Beatrice e Davide possano brindare al loro matrimonio senza più vincoli.

Alberto Comisso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA