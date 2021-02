IL LIBRO

PORDENONE Il fascino di una vita donata è il titolo del nuovo libro di spiritualità scritto dai coniugi pordenonesi Elisabetta e Adalberto Leandrin. Il sesto volume in otto anni, l'ultimo, lo ricordiamo Sulle ginocchia di Gesù è stato pubblicato, come i precedenti, dall'Editrice Domenicana Italiana. Gli autori impegnati nel servizio pastorale, nell'animazione di incontri di formazione spirituale per ragazzi, adulti e famiglie, rileggono alcuni brani evangelici in un'ottica eucaristica, cioè come espressione dell'offerta totale che Gesù fa di se stesso. Obiettivo della pubblicazione, invitare il lettore a riprendere in mano la Scrittura, non come un insegnamento soltanto, ma prima di tutto come una donazione che Dio fa di se stesso proprio mentre parla.

Ogni parola dichiarano gli autori autori, impegnati nelle opere letterarie di preghiera e concrete di evangelizzazione esprime il profondo desiderio di Dio di comunicare se stesso, rivelando la sua identità che è Amore con la A maiuscola, ossia la capacità di fare il primo passo verso l'uomo, accoglierlo nella sua povertà, ascoltarlo, abbracciarlo con una presenza che è sempre pronta e disponibile. Insomma, un testo che può aiutare educatori, genitori, catechisti a trasmettere la fede non come un insieme di regole da seguire, ma come una relazione vera e profonda. La relazione spiegano gli scrittori con colui che è per sua natura relazione, e che per questo parla, oggi, come ieri, nelle Scritture. Fin dall'inizio del mondo. Quindici capitoli, nei quali si commentano altrettante frasi evangeliche e una preghiera conclusiva sono l'essenza della parola di Dio. Ogni capitolo è introdotto da leggiadre illustrazioni ad acquerello che portano alla contemplazione, al pensiero più alto, proprio perché realizzate dagli stessi autori.

Queste immagini spiegano Elisabetta e Adalberto Leandrin non sono state inserite nel libro come elemento decorativo, ma ne integrano il contenuto con l'utilizzo di motivi simbolici e metafore visive. Una pubblicazione per credenti e non che vogliono cercare il fascino di questo grande dono che è la vita.

