Il distanziamento c'era. E il legale del Caffè Stazione di Casarsa lo ha dimostrato metro alla mano ottenendo dal giudice Francesco Petruccolo Toffolo l'annullamento dell'ordinanza con cui la Prefettura di Pordenone, il 26 marzo scorso, disponeva la chiusura dell'esercizio pubblico per la durata di 15 giorni in violazione del Dpcm dell'11 marzo. Nella pioggia di sanzioni e provvedimenti di chiusura adottati nei confronti di coloro che non rispettano le regole adottate per il contenimento della pandemia Covid-19, non mancano i ricorsi. In questo caso all'attenzione del Tribunale di Pordenone è stata posta la vicenda del Caffè Stazione. Il 18 marzo, in pieno lockdown, era aperto, come era consentito a tutte le attività presenti nelle aree di servizio, in autostrada, nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti e negli ospedali, purchè mantenessero con gli avventori la distanza di un metro (solo l'indomani la Regione Fvg ha disposto misure più restrittive). Al momento dell'accertamento della Guardia di finanza, all'interno del bar c'era un avventore che beveva un caffè al banco. Secondo i finanziari, tra banconiera e cliente non c'era la distanza di un metro. Nel ricorso presentato dall'avvocato Massimo Fantin è stato dimostrato, sulla scorta di fotografie, che il bancone del locale è largo 102 centimetri. Al giudice sono state sottoposto anche le immagini dell'impianto di videosorveglianza, dove si evince che nè prima nè al momento dell'ingresso dei finanzieri avventore e barista si sono avvicinati a meno di un metro. «È verosimile - osserva il giudice - che la contestazione sia conseguita al convincimento del divieto di somministrazione di bevande al banco, ma un tale divieto non sussisteva». Secondo il giudice, non è provato che la distanza di un metro non sia stata rispettata. E il fatto che il cliente non fosse un viaggiatore, nulla comporta, visto che il Dcpm non vietava la somministrazione di bevande ai non viaggiatori. L'ordinanza è stata pertanto annullata. Nulla deve, invece, la Prefettura al Caffè Stazione per i 15 giorni di stop, in quanto il giudice non ha ravvisato atteggiamenti di natura temeraria nell'amministrazione.

