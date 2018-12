CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL DISASTROPORDENONE Ci vorrà moltissimo tempo affinché le tremende ferite subite dalla montagna pordenonese - in particolare l'intera Valcellina - in seguito alla devastante ondata di maltempo di fine ottobre possano in qualche modo rimarginarsi. A distanza di due mesi nel territorio montano più colpito dalla furia del maltempo la situazione non è molto cambiata rispetto ai giorni immediatamente successivi al disastro che ha spazzato via migliaia e migliaia di alberi nell'area del Parco delle Dolomiti Friulane, il sito patrimonio Unesco....