MEDICI IN USCITAPORDENONE Entrambi sono stati per lunghi anni un po' l'anima del Dipartimento delle dipendenze dell'Azienda sanitaria del Friuli occidentale. Molte le battaglie condotte insieme per ampliare sempre di più il servizio e il supporto sul territorio delle persone che vivono problemi di dipendenza. Non solo da droghe e alcol: ma anche dal gioco o - basti pensare alle enormi problematiche lasciate sugli adolescenti legate alle...