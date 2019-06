Il dermatologo: «Occhio alle scottature sono l'anticamera dei tumori della pelle»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MALATTIE DELLA PELLEPORDENONE Dermatiti atopiche, allergie, eczemi da contatto, ma anche psoriasi e melanomi. Le persone affette da malattie della pelle sono in aumento: si stima che nella Destra Tagliamento la percentuale si attesti tra il 14 e 15 per cento. Su circa 312mila abitanti, dunque, più di 40mila, almeno negli ultimi mesi, si sono rivolte ad un dermatologo. E una parte di questi problemi è legata al sole. «E' un dato preoccupante fanno sapere dall'Azienda sanitaria 5 del Friuli Occidentale che testimonia come, purtroppo, siano...