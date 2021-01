IL DEBUTTO

PORDENONE L'esperienza del contagio, accompagnata dal dolore per le tre vittime portate via dal virus, era diventata un libro: «Uniti contro un nemico invisibile». Ieri, idealmente, quel libro si è chiuso, e gli anziani di Casa Serena hanno iniziato a scriverne un altro, quello della liberazione dall'incubo. Di primo mattino, con l'arrivo della squadra dell'Asfo (Distretto e Dipartimento di assistenza primaria), sono iniziate le vaccinazioni nella più grande casa di riposo di Pordenone. Ed è la prima residenza in Friuli Venezia Giulia a ricevere materialmente i vaccini.

L'EMOZIONE

Signora, le abbiamo fatto male? «Si sopporta tutto». È il dialogo tra la dottoressa Anna Maria Conte e Bruna Panontin, 98 anni. È lei, sguardo vivo e sorriso a portata di telecamera, la prima vaccinata di Casa Serena. «Un giorno normale, ma bello», aggiunge. Seguiranno, fino all'ora di pranzo, altre 167 punture, un risultato importante che garantisce una copertura già molto ampia all'interno della struttura. A fare gli onori di casa, il direttore Giovanni Di Prima. «Siamo tutti molto emozionati - ha detto - è un giorno fondamentale. C'era tantissima attesa, abbiamo lavorato mesi in apnea per arrivare a questo momento». Poi Di Prima ha raccontato la gioia degli anziani nel ricevere il vaccino. «Quando saltavamo una camera ci riprendevano, dicendoci di non dimenticarli. Un anziano mi ha chiesto se ora potrà finalmente riabbracciare i suoi cari». Nessuno, comunicano dall'Azienda sanitaria, ha manifestato nemmeno una minima reazione avversa al vaccino. «Riusciamo ad arrivare all'80 per cento di ospiti vaccinati - ha spiegato ancora il direttore di Casa Serena - e giovedì partiamo anche con l'Umberto I, dove abbiamo avuto altri cinque contagi nelle ultime ore». A Casa Serena c'è una decina di anziani che non può essere vaccinata per ragioni cliniche, mentre altri trenta ospiti attendono che si sblocchi il garbuglio del consenso tramite l'amministratore di sostegno provvisorio. Ma la strada è tracciata e all'interno di Casa Serena c'è già un primo accenno di quell'immunità di gregge che si vuole e si deve raggiungere anche tra la popolazione. Anche tra gli operatori, infatti, l'adesione è segnalata come molto alta.

LA SQUADRA

I vaccinatori sono arrivati scortati dal dottor Gabrielli, il responsabile per l'Azienda sanitaria dell'emergenza nelle case di riposo, e dalla dottoressa Conte, che supervisiona le due Rsa Covid della provincia. Alle loro spalle il direttore sanitario dell'Asfo, Michele Chittaro. «Ora - ha spiegato Gabrielli - inizia la corsa contro il tempo per inoculare la seconda dose di vaccino. In dieci giorni, invece, contiamo di coprire tutte le strutture sanitarie per anziani della provincia di Pordenone. Entro un mese torneremo a Casa Serena per il richiamo». Allora il vaccino della Pfizer avrà sviluppato il maggior grado di protezione, e a Casa Serena si potrà tirare il primo, grande sospiro di sollievo. Ieri, intanto, l'operazione è iniziata anche a Cordenons, dov'è stato vaccinato il 65 per cento del personale.

Resta viva l'emozione di un giorno importante, almeno pari a quello fotografato il 27 dicembre a Palmanova, quando è scattata la campagna vaccinale. Perché è dalla protezione delle case di riposo che passa la prima battaglia del 2021: diminuire la quota di malati gravi e di decessi per disarmare la pandemia e infine colpirla al cuore.

M.A.

