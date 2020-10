L'ALLARME

PORDENONE Dai cinque di lunedì, ai dieci di ieri. Raddoppiano in sole 24 ore i pazienti ricoverati nelle Terapie intensive dedicate al Covid-19 in Friuli Venezia Giulia. E a Udine è stata intubata anche una giovane operatrice sanitaria di Latisana: ha solo 28 anni, ma la malattia l'ha colpita nel modo peggiore. Ricoverato in Rianimazione a Trieste anche un 66enne di San Vito al Tagliamento: si tratta di un cittadino straniero in dialisi con gravi problemi di salute alle spalle. Le sue condizioni preoccupano non poco. Sì, è stato spostato a Trieste, perché la seconda brutta notizia di ieri è che ha riaperto anche il dodicesimo piano dell'ospedale di Cattinara, nel capoluogo di regione. È quello dedicato al Covid e accoglie due pazienti in Rianimazione. Allestiti anche i 30 posti di sub-intensiva. A Udine sono ricoverati gli altri malati gravi. In aumento anche i ricoveri ordinari, che sono passati dai 22 di lunedì ai 28 di ieri. Nel tardo pomeriggio è stato portato in ospedale a Udine anche l'ex sindaco di Pordenone Sergio Bolzonello. Le sue condizioni si sono lievemente aggravate ed ora è seguito nel reparto di Malattie infettive. Cresce la preoccupazione, perché dalla fine del lockdown non si era mai visto un raddoppio in poche ore dei ricoveri in Terapia intensiva. «Evidentemente - ha commentato il vicepresidente della Regione, Riccardo Riccardi - la diffusione del contagio nelle scorse settimane ha aumentato la carica del virus».

IL BOLLETTINO

Quanto al contagio stesso, ieri è andato in controtendenza rispetto ai numeri dei ricoveri. A fronte di più di duemila tamponi, infatti, i nuovi casi positivi si sono fermati a quota 38, contro i 59 di lunedì. Si tratta di uno dei dati più bassi - se raffrontato al numero di test - delle ultime settimane. Le persone attualmente positive sono 1.423. Non si sono registrati decessi, quindi la cifra complessiva rimane 356. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 5.610: 1.872 a Trieste, 1.910 a Udine, 1.214 a Pordenone e 587 a Gorizia, alle quali si aggiungono 27 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.831, i clinicamente guariti sono 19 e le persone in isolamento 1.367. I deceduti sono a 198 a Trieste, 77 a Udine, 72 a Pordenone e 9 a Gorizia. Nel dettaglio dei casi, per quel che riguarda le terapie intensive si registra il ricovero di una giovane operatrice sanitaria di 28 anni e tre accettazioni dirette che riguardano altrettante persone rispettivamente di 79, 70 e 66 anni. In riferimento alle nuove positività rilevate si segnala il caso di un ricercatore dell'Area Science Park di Trieste.

ALLERTA IN PROVINCIA

Il virus entra alla casa per anziani Arcicasa di San Quirino. Durante il normale giro di tamponi, infatti, è emersa la positività di un operatore sanitario della struttura. Si tratta di un caso asintomatico già posto in isolamento. È già iniziato il tracciamento all'interno della casa anziani: sono stati testati altri operatori e oggi si procederà al tampone nei confronti dei 39 ospiti anziani. Intanto la struttura è stata blindata. Ieri, invece, a Casa Serena (a Pordenone) sono stati testati gli ospiti del terzo piano, dov'era nato il focolaio. I risultati sono attesi oggi. A preoccupare, invece, è la notizia della positività di un'infermiera nel reparto di Pediatria dell'ospedale di San Vito al Tagliamento. Dopo i primi quattro casi, riferiti in provincia ad operatori sanitari impegnati negli ospedali, ora si registra il quinto contagio in pochi giorni.

Marco Agrusti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

