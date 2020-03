LA SITUAZIONE

PORDENONE Dopo il giorno più nero quanto a decessi causati (anche) dal Coronavirus, le 24 ore più gravi per quanto riguarda il contagio. Il dato interessa da vicino la provincia di Pordenone, perché la regione intesa come territorio aveva già vissuto una giornata come quella di ieri, cioè con una progressione esponenziale del contagio. Ma il Friuli Occidentale no, si era sempre salvato. Ieri, complici alcuni fattori che devono essere spiegati nel dettaglio, il territorio provinciale ha fatto registrare un balzo di 32 unità rispetto al dato dei contagiati di Coronavirus comunicato nella serata di martedì. I pazienti positivi ora sono 86, anche se la Regione poco dopo le 17 ne aveva comunicati dieci in meno. A ritoccare verso l'alto il dato del contagio è stata la Prefettura, che in serata ha stilato il bilancio definitivo della giornata. I pazienti ricoverati in ospedale sono 37, di cui 31 a Pordenone e sei (tutti gravi) a Udine. Il contagio tocca ormai 30 comuni della provincia e sono 49 le persone costrette all'isolamento a causa della positività al Coronavirus. Sono 264, infine, le persone toccate direttamente (contagiate) o indirettamente (venute a contatto con un paziente positivo) dall'emergenza.

Per quanto riguarda il bilancio regionale, ieri è stata registrata la trentunesima vittima dall'inizio dell'epidemia. Il decesso è avvenuto a Udine, mentre Trieste con le sue 20 vittime sta pagando il tributo più alto al nemico invisibile. I casi totali di Coronavirus in Friuli Venezia Giulia ieri sono saliti a quota 472 (il dato della Regione parlava di 462 pazienti, ma non comprendeva l'aggiornamento della Prefettura di Pordenone), con un aumento di 78 casi rispetto alle 24 ore precedenti. I casi positivi sono 180 a Trieste, 25 a Gorizia, 181 a Udine e 86 a Pordenone. Sono ricoverate nelle strutture ospedaliere della regione 128 persone, di cui 29 nei reparti di terapia intensiva.

I DETTAGLI

Il terzo medico di base costretto alla quarantena dall'inizio d'emergenza segna un punto di svolta. Si tratta di un professionista di Fiume Veneto, che non è positivo al Coronavirus ma che sarebbe a stretto contatto con una collega positiva che lavora all'ospedale di Pordenone. Si tratta del terzo caso che riguarda da vicino un medico di medicina generale, anche se in questa situazione sarà comunque possibile il lavoro da casa.

Preoccupano invece le condizioni di un 59enne di Azzano Decimo. È il primo paziente del comune e si trova ricoverato in Terapia intensiva. Il sindaco Marco Putto ha comunicato la notizia augurandosi la ripresa del suo concittadino. A pagare un prezzo alto è ancora una volta Caneva, con otto casi di cui quattro ricoverati. Il sindaco Gava: «Ma il nostro non è un focolaio». A Zoppola due positivi, tra cui una bimba di soli 5 mesi. La piccola è a casa senza sintomi. Altri due casi anche a Roveredo (sono in ospedale), quattro totali a Fiume Veneto, uno a Maniago, sei nuovi pazienti a Sacile, uno a Pravisdomini e uno a Sesto. Altri quattro casi nello Spilimberghese. Resta grave il 44enne di Polcenigo ricoverato in Rianimazione domenica.

IN CITTÀ

Il sindaco Alessandro Ciriani ieri mattina ha ricevuto il report sui contagiati del capoluogo, e lo stesso non riportava nuovi pazienti positivi al Coronavirus. Rimangono gravi le condizioni del presidente dell'Associazione San Valentino, Franco Toffolo. L'ex consigliere comunale è costantemente monitorato ma rischia ancora la vita.

Marco Agrusti

