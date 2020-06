IL CONTRACCOLPO

PORDENONE Il riavvio di alcuni cantieri porta un po' d'ossigeno al settore alberghiero, ma questo non basta a sopperire all'assenza di tutta la quota di presenze legata ai grandi eventi e alle fiere, sulla quale vivono le strutture della provincia. E l'emergenza Covid-19 si abbatte anche su tutta l'attività di promozione del territorio portata avanti con il Consorzio Pordenone Turismo guidato da Sergio Lucchetta, che cominciava a dare i suoi frutti.

IL QUADRO

Nei mesi scorsi la maggior parte degli alberghi della provincia è rimasta chiusa, nonostante le norme non lo imponessero, perdendo importanti appuntamenti come quelli fieristici. E neanche il voucher salvavacanza appare di grande aiuto per le strutture ricettive del territorio, per lo più orientati sulla clientela business. Ora quasi tutti hanno riaperto, ma è decisamente presto per parlare di una vera e propria ripartenza. «Qualche cosa si sta muovendo spiega la referente provinciale di Federalberghi Giovanna Santin , ma la situazione non è certamente delle più facili. Sono ripartiti alcuni cantieri, ma mancano i grandi eventi: diverse manifestazioni fieristiche sono saltate e non si sa se verranno recuperate. E poi sono mancati gli eventi sportivi, l'Italian Baja, il Giro d'Italia. Quanto agli aiuti, stiamo aspettando che le promesse del governo si traducano in qualcosa di concreto». C'è poi l'aspetto dell'adeguamento ai protocolli anti-Covid-19, con le relative spese. Si va dalle misure valide ovunque, come il distanziamento di un metro e la mascherina, alla pulizia e alla sanificazione di oggetti e ambienti e alla fornitura di gel igienizzante. Fino ad aspetti minori come l'eliminazione delle riviste, dei volantini e del materiale informativo che siano usati da più persone e in spazi comuni. «I costi sono tantissimi: per il gel, le mascherine, le visiere, le barriere in plexiglass. Inoltre, non è facile fare i controllori nei confronti della clientela: non tutti sono felici di essere richiamati, nonostante si cerchi di farlo in modo cortese e con il sorriso».

IL CONTO

Per quanto riguarda gli aiuti promessi, i titolari delle strutture attendono notizie sugli interventi a fondo perduto assicurati per il comparto: «Continuano a prometterli, ma per ora non sappiamo a quanto possono ammontare, chi ne avrà diritto, quando arriveranno e che cosa bisognerà fare per richiederli». Per ora, l'unica certezza appare quella del bonus vacanze: una misura da 2,4 miliardi pensata per le famiglie che abbiano un Isee fino a 40mila euro. Ma si tratta di una soluzione che rischia di non incidere più di tanto sulle imprese del settore alberghiero del nostro territorio: «C'è un po' di scetticismo su questa opportunità conferma Santin : innanzitutto, una parte dovrà essere anticipata dagli albergatori, ed è una richiesta pesante per gli imprenditori in un periodo di grave crisi di liquidità. Inoltre, è stata fissata la soglia del reddito a soli 40mila euro: una cifra con la quale un nucleo familiare fa fatica a pensare alle vacanze. Sarebbe stato meglio se fosse stata un po' più alta. Inoltre, è una misura più utile alle strutture alberghiere che lavorano con il turismo». E se da tempo con il Consorzio Pordenone Turismo, si stava lavorando per sviluppare le potenzialità del territorio, anche quell'attività ha subito una battuta d'arresto: «Avevamo ottenuto risultati con tour operator austriaci e tedeschi per sviluppare un turismo slow. Ora tutti gli sforzi che stavamo facendo sono stati vanificati e bisognerà ripartire da zero».

Lara Zani

