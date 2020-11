IL BOLLETTINO

PORDENONE Un certo appiattimento della curva si intravede, ma la discesa è lontana. Ieri in Fvg i nuovi contagi sono stati 796 su 7.301 tamponi, cioè il 10,9 per cento contro il 9.04 di martedì. Un dato in aumento, ma lontano del 14 per cento dei giorni passati. Su anche le Intensive (49 pazienti) e i ricoveri (470 posti occupati). I totalmente guariti sono 9.228, i clinicamente guariti 176 e le persone in isolamento 10.235.

LE VITTIME

Dieci i morti in regione, due in provincia. In casa di riposo a Cavasso è morto a 100 anni Angelo Zanussi, originario di Fanna. Maniago piange invece l'82enne Vito Piazza, contagiato e deceduto in ospedale a Pordenone. Gli altri decessi fanno riferimento a una donna di 94 anni di Moggio Udinese; un uomo di 90 anni di Trieste; una donna di 89 anni di Povoletto; un uomo di 88 anni di Malborghetto-Valbrun; un uomo di 87 anni di Palazzolo dello Stella; una donna di 82 anni di San Giovanni al Natisone; un uomo di 82 anni di Gonars e una donna di 66 anni di San Giovanni al Natisone deceduta in una residenza per anziani.

IL RESOCONTO

Focolaio in Seminario a Pordenone: contagiati il rettore, il padre spirituale e alcuni studenti. Il vescovo invita a pregare per il miglioramento della situazione. Nel settore delle residenze per anziani 85 casi di persone ospitate e 38 operatori. Sul fronte del Sistema sanitario regionale da registrare nell'Asufc le positività al Covid di 2 medici, 6 infermieri, 4 Oss e 3 tecnici; nell'Asfo di 3 medici, 8 infermieri, 2 tecnici e un amministrativo; nell'Asugi di 2 infermieri, un Oss e un fisioterapista. Positivi un infermiere al Cro di Aviano e un'ostetrica e un amministrativo al Burlo. A scuola contagiati un alunno della scuola materna Casetta incantata di Trieste; un alunno della scuola primaria San Giusto Martire di Trieste; un alunno della scuola primaria IV Novembre di Pordenone; un alunno dell'Istituto de Amicis di Sacile; uno studente del Liceo Petrarca di Trieste; uno studente dell'Its Deledda di Trieste; uno studente dell'Istituto Carli di Trieste; uno studente del Kennedy di Pordenone, uno studente del Cefap di Tolmezzo e uno studente dell'Ipsia di Sacile. E ancora due studenti dell'Università di Trieste, un insegnante della primaria Rossetti di Trieste, tre a S. Quirino, un collaboratore scolastico di Trieste e un insegnante di Sgonico. Infine il contagio di 3 persone rientrate dall'estero (Romania, Taiwan e Bosnia) e di 13 migranti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA