PORDENONE Il Fvg torna a registrare il doppio zero. Dopo diversi giorni, ieri non sono stati registrati nuovi contagi in regione e come dal 25 giugno a questa parte nessun cittadino del Fvg è morto a causa del Covid-19. Domenica erano stati registrati due nuovi contagi in provincia di Pordenone e ieri la Protezione civile ha reso noto che si tratta di un cittadino di Spilimbergo (il terzo positivo nel comune del mosaico) e di residente a Sacile. Per nessuno dei nuovi casi è stato richiesto il ricovero in ospedale.

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 126. Due pazienti risultano in cura in terapia intensiva e otto (in calo) sono invece i ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (345 in totale) Non sono stati registrati nuovi contagi quindi, analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus rimangono 3.375: 1.412 a Trieste, 1.016 a Udine, 722 a Pordenone e 225 a Gorizia. I totalmente guariti ammontano a 2.904, i clinicamente guariti sono 14 e le persone in isolamento 102, otto in più rispetto a domenica. I deceduti dall'inizio dell'emergenza sono 196 a Trieste, 75 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia.

«Il bilancio della giornata è quindi buono - ha spiegato il vicepresidente del Fvg, Riccardo Riccardi - anche se va sottolineato l'aumento delle persone in che, evidentemente, segna l'aumento dei flussi e la gestione precauzionale delle persone arrivate da fuori regione». In realtà si tratta della seconda buona notizia di giornata: significa che la macchina della prevenzione ha iniziato a funzionare e che gli arrivi dai Paesi a rischio sono sempre più controllati.

