Cresce, e di molto, il numero dei tamponi giornalieri in Friuli Venezia Giulia. Ma il contagio resta stabile, ed è un'ottima notizia sul versante del contenimento di questa seconda fase epidemica che si è presentata in regione alle soglie dell'autunno. Ieri, infatti, sono stati registrati 28 casi di contagio in tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia. Si tratta della stessa quota rilevata martedì, quando però i tamponi effettuati erano stati meno. Ieri ne sono stati analizzati più di tremila, quindi significa che l'incidenza del contagio sul monte dei test è diminuita nelle ultime 24 ore. Un altro dato rilevante è quello che riguarda i ricoveri: da martedì a ieri, infatti, sono calati di due unità. Nei reparti Covid ordinari, allestiti a Cattinara (Trieste) e Santa Maria della Misericordia (Udine) sono ospitati 19 pazienti. Sono sempre sei, invece, le persone ricoverate in Terapia intensiva. Tra loro anche un paziente di Roveredo in Piano.

Otto i contagi registrati in provincia di Pordenone. La maggior parte dei casi appartiene alla provincia di Udine. Nel Friuli Occidentale sono accesi quattro focolai: uno composto da sei persone del Burkina Faso (a Spilimbergo), uno da 23 persone a Casa Serena e infine uno da sei e un altro da 16 persone. Le persone attualmente positive sono 735. Non sono stati registrati nuovi decessi, il cui totale rimane a 351. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Ieri sono stati rilevati 28 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 4.666: 1.603 a Trieste, 1.567 a Udine, 1.046 a Pordenone e 432 a Gorizia, alle quali si aggiungono 18 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.580, i clinicamente guariti sono 17 e le persone in isolamento 693. I deceduti sono 198 a Trieste, 77 a Udine, 69 a Pordenone e 7 a Gorizia.

