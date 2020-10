IL BOLLETTINO

PORDENONE Il Coronavirus entra anche al Leopardi-Majorana, il più importante e storico liceo di Pordenone. L'allarme è scattato ieri, quando il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria ha comunicato ai vertici dell'istituto, rappresentati dalla nuova dirigente scolastica Rossana Viola, gli esiti dei test effettuati negli ultimi giorni. Ad essere risultati positivi sono due studenti che frequentano la stessa classe. Non si tratta, va precisato, di casi clinicamente gravi. Ma l'allerta è stata alzata comunque, dal momento che il contagio a scuola presuppone sempre un'attenta azione di prevenzione. Come al solito sono scattate le misure di emergenza, che consistono nella quarantena per i contatti più stretti dei due casi positivi. Ad essere interessati dall'isolamento sono gli studenti che siedono più vicini ai due contagiati nella classe di riferimento. Il Dipartimento di prevenzione ha già compiuto i sopralluoghi ormai collaudati.

IL RESOCONTO

Intanto in Friuli Venezia Giulia ieri il contagio è cresciuto ancora. Dai 57 casi di giovedì si è passati a quota 66. Il maggiore incremento è stato notato in provincia di Pordenone, con 22 casi in più rispetto al giorno precedente. A parte quello riferito al liceo pordenonese, non si registrano altri casi particolari. Gli altri positivi sono figli della classica operazione di tracciamento. Sempre molto alto, in regione, il numero dei tamponi, che ieri sono stati 4.683, in crescita rispetto al giorno precedente. Nonostante l'aumento dei contagi, si è assistito a un nuovo calo delle Terapie intensive, che ora ospitano solo due pazienti. Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 812. Due pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 18 sono ricoverati in altri reparti (anche questo dato è in calo). È stato registrato un decesso, quindi il totale sale a 353. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute del Fvg, Riccardo Riccardi. Ieri sono stati rilevati 66 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 4.789: 1.627 a Trieste, 1.597 a Udine, 1.075 a Pordenone e 470 a Gorizia, alle quali si aggiungono 20 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.624, i clinicamente guariti sono 19 e le persone in isolamento 773. I deceduti sono 198 a Trieste, 77 a Udine, 70 a Pordenone e 8 a Gorizia.

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

