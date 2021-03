IL BOLLETTINO

PORDENONE Torna a rialzarsi in modo pesante il tasso di contagio in Friuli Venezia Giulia. Dal 6,5 per cento sui tamponi rilevato martedì, infatti, si è passati al 9 per cento di ieri. Il tutto con un numero simile (attorno ai novemila) di test effettuati. Il virus corre, com'è normale in una fase espansiva dell'epidemia. Ieri sono stati trovati 866 casi, uno dei dati più alti del 2021. Ancora una volta a trainare la salita del contagio è la provincia di Udine, che ieri ha totalizzato 490 nuovi casi. In aumento le infezioni a Gorizia (110) e Trieste (172). Resta meno grave la situazione a Pordenone, con 83 nuovi casi di Covid in 24 ore. Si tratta comunque di un dato in rialzo. I totalmente guariti sono 64.693, i clinicamente guariti 2.309, mentre le persone in isolamento risultano essere 12.118. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 82.628 persone con la seguente suddivisione territoriale: 15.514 a Trieste, 38.916 a Udine, 17.416 a Pordenone, 9.839 a Gorizia e 943 da fuori regione.

IN CORSIA

Prosegue senza sosta la crescita dei ricoveri negli ospedali. Ieri a preoccupare è stato più che altro l'incremento di quattro pazienti nelle Terapie intensive, che ora accolgono 64 persone in gravi condizioni. Undici pazienti in più, invece, nelle Medicine Covid, con 489 ricoverati in totale.

I DECESSI

Dodici le vittime nelle ultime 24 ore, di cui una riferita al mese di gennaio. Ben dieci decessi sono legati alla provincia di Udine. Nessuna vittima segnalata in provincia di Pordenone.

I decessi complessivamente ammontano a 2.955, con la seguente suddivisione territoriale: 661 a Trieste, 1.491 a Udine, 604 a Pordenone e 199 a Gorizia.

IL RESOCONTO

Nel settore delle residenze per anziani non sono stati rilevati casi di positività al virus tra le persone ospitate nelle strutture regionali, mentre sono stati rilevati 4 contagi tra gli operatori sanitari delle stesse. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

Sul fronte del Sistema sanitario regionale da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale la positività al Covid di un amministrativo, uno psicologo e un tecnico. Infine da evidenziare la positività di tre persone rientranti dall'Albania, una dalla California e una dalla Macedonia.

