IL CONSIGLIERE

PORDENONE Un gesto di gentilezza fra amici, che in tempo di emergenza da Coronavirus porta a una denuncia da parte dei Carabinieri per violazione del Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Protagonisti sono la titolare della Pizzeria Leon bianco di Roveredo e Alberto Cattaruzza, titolare di un'edicola e tabacchino e consigliere comunale. Che riconoscono l'errore, ma assicurano di avere comunque agito in buona fede e nel rispetto delle misure di sicurezza per evitare il contagio. Il primo a voler chiarire l'accaduto è stato proprio Cattaruzza che, di fronte alla diffsuione della notizia della denuncia sui social, ha scelto di metterci la faccia e raccontare i dettagli dell'episodio, che risale alla sera del 14 marzo: Sono io quello seduto con pizza e birra - ha spiegato -. Il locale era chiuso e sono entrato dal retro. Ho ordinato una pizza perché avevo appena chiuso l'edicola e avevo mangiato un panino alle 13, dopo che ero in piedi dalle 6,30 per chiudere alle 21. Tre delle mie collaboratrici sono in ferie e quindi il servizio va fatto. Sono quattro giorni che mi faccio 15 ore filate. Quando stavo per portare via la pizza, la signora ha visto la mia faccia sfinita e mi ha detto: la pizza la offriamo noi, metti su un tavolino all'angolo e mentre noi sistemiamo la mangi calda. Non ho fatto complimenti e così ho fatto. Il locale era già chiuso, tanto che anche i Carabinieri, come me, sono entrati dal retro. Cattaruzza non nega l'errore, ma si dice dispiaciuto soprattutto per quelle che saranno le conseguenze per la titolare della pizzeria, un'altra fra le poche attività ancora aperte a Roveredo, con la quale condivide il gran lavoro e la tensione di questi giorni. Nella mia edicola siamo in cinque - racconta -, ed è un'attività a contatto con il pubblico, che comporta il rischio di contrarre il virus e di contagiare i familiari. Per questo ho dato la possibilità alle mie dipendenti, fra le quali ci sono mamme con bambini, di decidere se stare a casa. Tre hanno scelto di mettersi in ferie, e così siamo rimasti in due, con la necessità di coprire tutta la giornata. A volte, a seconda dei turni di mia moglie che fa l'infermiera, riesco a passare a casa per un pasto caldo, altre - come quel giorno -, per pranzo mi sono accontentato di un panino. Così, quando arriva la sera e la pizzeria - che lavora consegnando a domicilio - si appresta a chiudere, Cattaruzza chiama. Sono andato lì anche per portare loro il giornale e le sigarette, che non erano riusciti a venire a prendere. Ho parcheggiato il mio furgoncino e sono entrato dal retro, visto che la pizzeria era già chiusa e all'interno c'era solo il personale che stava facendo le pulizie. Stavo per prendere la mia pizza e andarmene, quando la titolare mi ha invitato a mettermi in un tavolino all'angolo e a mangiare lì. Due bocconi e sono arrivati i Carabinieri. Nessuna critica all'operato delle forze dell'ordine, Sicuramente a livello tecnico abbiamo sbagliato, ma mi dispiace da morire - continua il commerciante - per le conseguenze penali a carico di amici che, in assoluta buona fede, hanno voluto soltanto farmi un favore. E, come spiegherò al giudice, lo hanno fatto rispettando tutte le norme di sicurezza: mi hanno fatto sedere in un tavolino appartato e il personale lavora con le mascherine. Anch'io ho dei figli, e tutti facciamo il possibile per evitare il contagio. Entrambi stiamo lavorando per portare avanti attività che sono un servizio importante per i cittadini, finché riusciremo a farlo. E sulla vicenda è intervenuta anche la titolare della pizzeria, Marina Fedorovych, che con un post su Facebook ha a sua volta voluto spiegare a compaesani e clienti l'accaduto: Il nostro locale è stato al centro di una polemica e siamo stati denunciati dai carabinieri. La pizzeria Leon Bianco si scusa pubblicamente con tutti per l'accaduto ma il nostro intento non era assolutamente quello di attentare alla salute pubblica o di trasgredire alle regole, ma solo ed esclusivamente di venire incontro a un amico offrendogli, dopo turni estenuanti, un pasto caldo, seduto e in pace! Speriamo che possiate capire che non è stato fatto in mala fede.

Lara Zani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

