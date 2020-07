IL CONFRONTO

PORDENONE Dopo lo sciopero della sanità provinciale e le giornate ad alta tensione l'assessore regionale Riccardo Riccardo prova la strada della mediazione e della tessitura. Raccogliere le rivendicazioni e ascoltare i malumori - e ovviamente anche le proposte, ha assicurato che nei prossimi giorni giorni incontrerà anche il sindacato - e capire quali possono essere le soluzioni da proporre. Con un messaggio che ieri durante la sua visita e gli incontri avuti in città ha cercato di fare passare: la sanità pordenonese non è in via di smantellamento, prova ne siano gli importanti investimenti attuati nell'ultimo periodo. La sanità pordenonese, insomma, sta dentro al sistema sanitario regionale che non si può dividere a fette. Nell'incontro che l'assessore - accompagnato dal direttore generale dell'Asfo, Joseph Polimeni - ha avuto ieri con i primari sono emerse tutte le questioni aperte della sanità locale. La carenza di personale e in particolare degli oltre venti posti di primario ancora ricoperti da facenti funzione. Il nodo delle fughe di pazienti, ma anche di professionisti una volta andati in pensione, in particolare nelle strutture sanitarie del Veneto. Il sotto-finanziamento della sanità e il gap delle retribuzioni dei medici rispetto ai colleghi di altre Aziende territoriali. Problemi non certo nuovi. Ma sul fronte dei concorsi per i nuovi primari qualche novità è emersa: la proposta di fare svolgere i concorsi dall'Azienda zero regionale - che potrebbe così supportare e sgravare l'Asfo - per accelerare i tempi è stata giudicata positivamente dall'assessore Riccardi. Così come il rafforzamento delle specialità ospedaliere come una delle strade per limitare le fughe di pazienti e professionisti.

Altri interventi hanno posto l'attenzione sulla necessità di razionalizzare le risorse per consentire alle strutture di riferimento provinciale l'erogazione di un miglior servizio alla popolazione. In prima battuta il vicegovernatore ha voluto sgombrare il campo dalla teoria secondo cui l'esecutivo regionale sarebbe impegnato nel depotenziamento della sanità del Friuli occidentale. A tal proposito sono stati ricordati gli ulteriori interventi finanziari compiuti dalla giunta a favore del nuovo ospedale cittadino così come per il Centro di Riferimento oncologico di Aviano. Azioni che, da sole, dimostrano invece l'attenzione della giunta a favore di questa parte della regione. L'esponente dell'esecutivo ha poi spiegato quali devono essere i ruoli delle singole Aziende sanitarie in una visione regionale, puntando sulle specializzazioni e valorizzazione delle eccellenze al fine di attivare quell'attrattività di fondamentale importanza per l'intero sistema sanitario regionale. Infine è stato rivolto un appello ai medici presenti in sala affinchè, con la loro autorevolezza, diventino parte attiva anche nell'indicare le manovre sostenibili con le quali migliorare il sistema regionale della salute, «dove il pordenonese si conferma pilastro fondamentale».

IL SINDACO

Prima del vertice con i primari Riccardi aveva incontrato in Comune il sindaco Alessandro Ciriani. «È stata una visita di cortesia molto veloce in cui si è accennato ai temi della giornata». Chiaro, però, che la visita di Riccardi dopo le tensioni dei giorni scorsi è stata in qualche modo mediata anche da Ciriani. Accusato dalle minoranze di non aver battuto colpo sulla sanità. «Di colpi ne ho battuti molti. È un lavoro quotidiano quello di incontrare medici, professionisti e operatori e trasferire alla Regione le richieste. Non ho bisogno delle lezioncine del Pd: se la situazione è questa è perché ci hanno scaricato una eredità pesantissima».

D.L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA