PROBLEMA CASA

PORDENONE Ottantaquattro nuclei familiari inseriti in 22 case di proprietà comunale e 135 persone in altre sistemazioni, mentre 155 sono state sostenute economicamente per le spese connesse all'alloggio. E' questo il bilancio del 2019 del piano Abitare sociale del Comune di Pordenone, ossia di tutti i progetti e le attività che hanno come obiettivo quello di dare un tetto agli ultimi, a coloro cioè che hanno perso casa e lavoro, per aiutarli a ricostruirsi una vita indipendente, ma anche di sostenere chi si trovi in condizioni di momentanea difficoltà. Il piano è guidato dal Comune capoluogo, ma coinvolge tutto il territorio del cosiddetto ambito sociale formato da Pordenone, Porcia, Roveredo in Piano, Cordenons, San Quirino e Zoppola. E' guidato da un pool - formato da Servizi sociali comunali, cooperative e organizzazioni assistenziali - che coordina gli interventi e affianca i beneficiari anche dal punto di vista sociale, economico, psicologico e della gestione della casa. Si tratta insomma di reperire le abitazioni, ma anche di fornire accompagnamento e affiancamento abitativo, preparazione all'accesso e alla gestione responsabile della casa, tutoraggio economico e cura delle relazioni. Il tutto per potenziare le competenze delle persone e delle famiglie in difficoltà e consentire loro di raggiungere l'autonomia.

GLI IMMOBILI

Diverse le tipologie di immobili e la loro destinazione: in tutto sono 23 e vanno fra l'altro dai nove appartamenti gestiti dal Dipartimento di salute mentale per il protocollo Fap Salute mentale ai due per la grave marginalità (uno della Croce rossa e uno del Comune, inaugurato ieri) e ai due appartamenti concessi in convenzione a Voce donna. Accanto a questi, la spesa per gli alberghi, l'asilo notturno della ex Locanda Al sole e altre soluzioni. La maggior parte delle abitazioni è secretata. Gli appartamenti e le soluzioni abitative spiega l'assessore alle Politiche sociali Eligio Grizzo sono ben distribuite sul territorio e non concentrate in un unico luogo, come in passato. Ciò per evitare ghetti e, al contrario, fornire un aiuto corretto e concreto. L'obiettivo aggiunge il sindaco Alessandro Ciriani - non è l'assistenza permanente e fine a se stessa. Si tratta invece di accompagnare le persone all'autonomia, costruire con loro un progetto di vita. I tanti milioni che investiamo nel sociale in numerose azioni mirate spesso non si vedono, magari fanno meno clamore di un'opera pubblica conclude -, ma sono fondamentali per garantire la coesione sociale e la civiltà di un territorio. L'investimento complessivo è di 547mila euro. Al progetto hanno infatti collaborato anche tre ditte locali Meson's cucine, mobilificio San Giacomo e Gamma Legno -, che hanno donato gratuitamente e tempestivamente l'arredo completo per uno degli appartamenti: Va rivolto un grande grazie a queste aziende per la loro generosità e la virtuosa collaborazione tra pubblico e privato - hanno rimarcato Ciriani e Grizzo. Vista l'esigenza di proteggere la privacy di abitazioni e inquilini, dopo la presentazione del progetto è stato tagliato simbolicamente un nastro a una casetta di legno in miniatura.

Lara Zani

