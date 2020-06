GIOCHI AL PARCO

PORDENONE In città nelle 10 aree in cui sono installati vari giochi per i bambini, 77 attrezzature verranno sanificate, come previsto dal Dpcm in vigore, ogni giorno a partire da questo mese. I trattamenti si effettueranno in orario serale dopo la chiusura delle aree alle ore 19.30 e al mattino prima delle 8 in modo da consentire l'apertura. Si prevede che gli interventi di sanificazione si protrarranno per due mesi, quindi giugno e luglio e successivamente si valuterà se e come proseguire. I bambini potranno quindi utilizzare solo i giochi sanificati qui sotto riportati, mentre i giochi e le attrezzature non utilizzabili e quindi vietati all'uso, saranno recintati da un nastro. Al parco John Lenon di via Goldoni a Villanova saranno trattati l'altalena, la torre scivolo con arrampicata, il percorso arrampicata (elastico), due giochi a molla, la trave equilibrio con molle, la teleferica e il tavolo da ping pong. Nell'area verde di Borgomeduna di via Donadon, la torre scivolo con altalena e arrampicata, due giochi a molla, il percorso fitness e il percorso arrampicata. Nel quartiere Nord tra via Brigata Lupi di Toscana e via Julia la torre scivolo con altalena, l'altalena, il discolo e tre giochi a molla. A Vallenoncello in via Brugnera /via Valle l'altalena e il gioco a molla. Nel quartiere Cappuccini in via Meschio l'altalena coccodrillo, l'altalena, l'arrampicata, il gioco a molla, la torre complessa e lo scivolo. A Torre nell'area tra via Montegrappa e via Piave l'arco con corde e il tavolo da ping pong , nello spazio giochi di via Sabotino la torre scivolo, l'altalena e il gioco a molla. Presso i laghetti di Rorai si interverrà sull'altalena, sul gioco multifunzione e tre attrezzi fitness. Nel centrale parco Galvani la sanificazione più corposa; i giochi sottoposti a trattamento saranno, l'altalena cesto, due giochi a molla, due seduta, due bilico, la giostra, due margherite parlanti, il pannello ludico, il ponte, l'orsetto, la seduta foglia, due altalene, due capanna, il villaggio, due totem, cinque funghetti, tre sfere in gomma, la torre scivolo con elementi di equilibrio, sei fitness in metallo, l'arrampicata complessa di corde e strutture in acciaio, l'altalena per salire con carrozzina e l'altalena con seggiolino a chiusura per disabili.

