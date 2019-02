Il Comune richiama i militari riservisti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INIZIATIVAPORDENONE Manca il personale? Il Comune arruola i militari. Per la precisione, quelli collocati in ausiliaria. L'iniziativa è del vicesindaco e assessore al Personale Eligio Grizzo, che ha deciso - fra i primi enti pubblici in Italia - di avvalersi di una legge del 2017 che consente di impiegare questa particolare categoria sobbarcandosi le sole spese vive come i costi per gli spostamenti e gli eventuali pasti in mensa.L'AUSILIARIAMa chi sono i militari in ausiliaria? Si tratta di una particolare categoria del congedo che...