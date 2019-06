Il Comune pensa alle contromisure «Più agevolazioni a chi ristruttura»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE MOSSEPORDENONE Prima di darne pubblicità, gli addetti ai lavori hanno analizzato i dati dell'università di Padova pagina per pagina. E l'assessore Cristina Amirante, che ha curato l'operazione sin dagli esordi, ha già definito una possibile strada per arginare il rischio derivato dall'età e dalla natura delle costruzioni di Pordenone. I piani d'azione sono due: uno punta a tutelare le vite umane in caso di emergenza o calamità; l'altro è più ambizioso e guarda a un futuro fatto di palazzi ristrutturati senza perdere il fascino...