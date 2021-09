Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL COLPO DI SCENAPORDENONE Ansia, tensione, incognita. Tutto questo si leggeva negli occhi dei vari rappresentanti politici impegnati nella campagna elettorale per le prossime amministrative. La querelle che vedeva coinvolta Anna Ciriani, la cui lista civica era stata in un primo momento estromessa dalla competizione elettorale per un presunto errore nella compilazione dei documenti di ammissione dei candidati, e poi riammessa dopo una serie...