Il circo in piazza racconta una storia d'amore

SACILE Oggi alle 17 in piazza del Popolo, Circo in piazza. L'evento organizzato dall'amministrazione comunale in collaborazione con Circo all'inCirca e Livenza sosta mobilità avrà protagonista speciale e particolare, Damiano Massaccesi, un po' clown, un po' musicista, giocoliere, equilibrista e circense. Insomma, un artista poliedrico che presenterà al pubblico di Sacile il nuovo spettacolo intitolato Savoire faire. Un improbabile romantico latin-lover dal fascino irresistibile alle prese con il suo sogno... trovare la donna della sua vita....