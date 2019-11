Il Centro islamico: «Non è in linea con il nostro credo, ma ci adeguiamo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE REAZIONIPORDENONE Ci sono due livelli diversi, dettati da un lato dal peso politico delle rispettive appartenenze; dall'altro dal salto generazionale, che in questo caso incide. Il mondo islamico pordenonese funziona in questo caso a due velocità: i giovani si dimostrano più aperti, mentre gli adulti che dal Centro islamico della Comina tengono le redini della comunità sono più cauti, e si affidano al rispetto delle norme per mandare giù un provvedimento che non li vede entusiasti. LA DIREZIONEHabdellah Haj, uno dei responsabili del...