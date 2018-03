CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CENSIMENTOPORDENONE Non solo chiese, castelli, ville: il Friuli si scopre una terra ricca anche di altri monumenti, di non minore importanza. Soprattutto per il ruolo che svolgono nella (e per la) nostra vita. Dei 2.407 alberi monumentali d'Italia che fanno bella mostra di sè nel primo elenco pubblicato in queste settimane dal ministero delle Politiche agricole, ben 139 risiedono in regione (si tratta di quelli già censiti e riconosciuti nelle schede allegate al Decreto 55/2017 del presidente della regione, in base a quanto disposto dalla...