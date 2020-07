IL CASO

SITO CLONATO

BATTAGLIA LEGALE

La società Digital Granata - ideatrice del progetto Zorro.it - Il giustiziere delle tariffe - ha reso noto ieri di aver dato mandato ad un legale di denunciare il sito zorroassicurazioni.com. Gli amministratori della società sostengono infatti di aver ricevuto numerose segnalazioni da parte di utenti che avrebbero sottoscritto polizze con il sito quasi omonimo, che avrebbe anche utilizzato indebitamente - secondo la denunciante - dati e materiale di proprietà di zorro.it. Il legale incaricato, Simone Ciro Giordano, evidenzia che la zorroassicurazioni.com avrebbe sede a Barcellona e ora intende verificare l'eventuale emissione di ploizze illegali per il tramite di questo sito internet. Anche se sono già stati allertati gli organi competenti - conclude la società denunciante - la Digital Granata e Zorro.it invitano gli utenti a prestare la massima attenzione e a utilizzare solo i canali ufficiali

IL NUOVO CORSO

PROFESSIONISTI DEL VERDE

ORA C'È LA QUALIFICA

Il dinamismo del settore della manutenzione del verde necessita sempre più di professionisti in grado di operare con conoscenze e competenze tecniche approfondite. A ciò si aggiunge il fatto che, oramai da 2 anni, la Regione ha recepito e adottato gli standard contenuti nell'Accordo Stato-Regioni sullo standard professionale e formativo del manutentore del verde che rende obbligatoria la formazione per l'esercizio della professione in questo settore. Per soddisfare le richieste di personale qualificato e fornire la possibilità di accedere alla professione, il Cefap di Codroipo ha programmato una nuova edizione del corso di Qualificazione per Manutentore del verde in partenza il 14 luglio 2020.

