PORDENONE Vigilia di Pasqua. Il ragazzo che sfreccia in bicicletta non passa inosservato alla pattuglia della Guardia di finanza che sta vigilando a Pordenone. Lo fermano, gli chiedono l'autocertificazione e lui spiega di essere andato a trovare la fidanzata. Un controllo nella banca dati delle forze dell'ordine attraverso la sala operativa e per il ragazzo si spalancano le porte del carcere. La quarantena che ha violato si chiama detenzione domiciliare. Il giovane, infatti, sta scontando ai domiciliari, in una comunità di Porcia, una condanna per estorsione. È autorizzato ad andare soltanto a Roveredo in Piano, utilizzando il tragitto più breve per raggiungere il posto di lavoro. È stato pertanto arrestato per evasione e sanzionato per non aver rispettato le disposizioni per il contenimento della pandemia. Il pm Federico Baldo ha chiesto a convalida al Gip.

Sempre la Guardia di finanza ha risolto un caso di evasione molto particolare. Un bambino di 5 anni, dopo essere stato sgridato, è scappato dall'abitazione dei nonni e ha deciso a tornare dai genitori in autostop. È stato segnalato sulla Pontebbana da alcuni pordenonesi. Il piccolo è stato raggiunto dai finanzieri ed è con l'auto delle Fiamme Gialle che è tornato dai nonni.

Da una parte la pattuglia della Polizia locale, dall'altra quella dei carabinieri di Fontanafredda. Per evitare fughe pasquali le direttrici Fontanafredda-Aviano-Sacile e Polcenigo sono state controllata con un posto di blocco organizzato a Vigonovo. Decine le persone fermate. I cittadini della zona si sono dimostrati molto rispettosi, perchè è stata comminata un'unica sanzione.

Il 13,3 per cento delle persone controllare domenica nel Friuli Occidentale avevano cercano di forzare la quarantena per raggiungere parenti o amici con cui condividere la festività pasquale. Su 403 persone controllate da Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza e Polizie locali, ben 54 sono stati sanzionati per aver violato il decreto. Ieri i controlli sono stati molto intensi. Nel pomeriggio, soprattutto a Pordenone, la Polizia locale ha controllato molte persone che erano uscite di casa senza alcuna valida motivazione. Nel week end in città sono state controllate 242 persone (44 le sanzioni) e 479 esercizi commerciali, tutti in regola.

