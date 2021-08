Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOPORDENONE Un altro locale chiuso (per cinque giorni) a Roveredo per la violazione delle norme di contrasto al Covid. Dopo il caso del Papi on the beach, con i sigilli per 75 giorni e il rischio di revoca della licenza dopo il maxi-focolaio seguito a una festa, la Questura è intervenuta al Carnoso Garden and Grill, in Località Tornielli, dove venerdì sera si stava svolgendo una cena spettacolo organizzata dal famoso circuito del...