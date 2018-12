IL CASO PORDENONE Torna alla carica il comitato di quartiere che si oppone alla

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOPORDENONE Torna alla carica il comitato di quartiere che si oppone alla costruzione di una casa di riposo a Villanova, a meno che non venga realizzata una bretella che consenta al traffico di via Negri di confluire in via Nuova di Corva. Al coro della protesta si unisce anche il Pd, che ha presentato un'interrogazione in Consiglio comunale.Dopo l'incontro organizzato dal Comune per illustrare le linee guida del progetto, i sottoscrittori della petizione hanno preso carta e penna per ribadire al sindaco Alessandro Ciriani e all'assessore...